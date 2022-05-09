Ростов-на-Дону, , 14:40 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 130 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 52 человека. Об этом ИА REGNUM 9 мая сообщили в донском правительстве.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые случаи заражения подтверждены в Ростове-на-Дону (28), Шахтах (12), Таганроге (восемь), Аксайском районе (семь), Батайске и Сальском районе (по шесть). Более 30% заразившихся — люди старше 66 лет, около 4% — дети.

От COVID-19 скончалась ещё 70-летняя женщина, страдающая хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ.

Всего в Ростовской области подтверждено 373 924 случая заражения коронавирусом, выздоровели 361 806 пациентов. Справиться с COVID-19 не смогли 10 896 человек.