Верхняя Пышма, Свердловская область, , 14:37 — REGNUM В посёлке Крутом в Свердловской области пожар локализовали на площади 1600 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Тушение пожара в посёлке Крутой Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Быстрому распространению огня поспособствовали плотная застройка и сильные порывы ветра. Ранее очаг был площадью порядка 800 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке загорелись несколько жилых домов и отходы пиломатериалов. Пожар возник днём 9 мая.

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