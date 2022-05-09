Архангельск, 9 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Архангельске Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» собрали сегодня более 25 тысяч участников, сообщает региональное правительство.

ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Архангельске

ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Архангельске

По площади Профсоюзов торжественным маршем прошли парадные расчеты Беломорской военно-морской базы Северного флота, ГУ МЧС России по Архангельской области, УФССП по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, УФСИН Архангельской области.

В параде приняли участие военнослужащие Государственного Центрального морского ордена Ленина полигона Министерства обороны, ордена Красной Звезды зенитного ракетного полка, 332-го радиотехнического полка 1-й дивизии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Четко чеканили шаг участники: юнармейцы, кадеты и курсанты.