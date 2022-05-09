Москва, 9 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. О героических действиях командира взвода лейтенанта Артура Каракаева в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 9 мая в Минобороны России.

Минобороны РЫ Командир взвода лейтенант Артур Каракаев

Уточняется, что лейтенант со своим подразделением с первых дней спецоперации осуществлял обеспечение безопасности передвижения колонн военной техники российских ВС.

«Продвигаясь по пути следования батальонно-тактической группы российских войск, Артур обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовящих засаду», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, несмотря на превосходящие силы врага, группа Каракаева в ходе боя уничтожила два БТР противника и не менее 25 украинских националистов.

«Спустя несколько дней в ходе освобождения одного из населенных пунктов из-под контроля неонацистов Артур получил ранение от разорвавшегося рядом снаряда, однако из боя не вышел и, оказав себе медицинскую помощь, продолжил руководить подчиненными. В ходе освобождения населенного пункта подчиненными Артура Каракаева было уничтожено более 10 боевиков», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях наводчика-оператора мотострелкового отделения ефрейтора Султана Джамалдинова в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.