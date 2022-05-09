Белгород, , 14:38 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, чьи портреты пронёс 9 мая в акции «Бессметный полк».

«Бессмертный полк» в Белгороде 9 мая 2022 года Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава региона принял участие в акции вместе с супругой и сыном.

«Дедушки мои воевали: по маминой линии — Василий Иванович Баукин, по папиной — Константин Михайлович Гладков. Причем Константин Михайлович в 1943 году участвовал в Курской битве, до этого был участником Сталинградской битвы. Награждён орденом Отечественной войны. С детства я слушал его рассказы о войне. И сегодня смог пронести его портрет по Белгородской земле в память о тех страшных военных годах», — написал губернатор в социальных сетях.

Вячеслав Гладков отметил, что на фронт уходили люди с сильным характером.

«Было страшно, но желание победить было сильнее. Они выстояли. Ценой своей жизни защитили нашу страну и навсегда стали частью «Бессмертного полка». Пока мы помним имена героев, все они живы», — уверен руководитель.

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