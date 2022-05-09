Ульяновск, 9 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поздравил с Днём Победы пациентов госпиталя ветеранов. Для них организован праздничный обед и концерт, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полевая кухня

Для пациентов областного клинического госпиталя ветеранов в День Победы организован торжественный обед и выступление вокального ансамбля русской песни, на территории учреждения работала полевая кухня.

Губернатор Алексей Русских в ходе встречи с ветеранами отметил важность своевременного лечения и профилактики ветеранов, заявив о том, что сделан «первые шаги по модернизации и развитию» госпиталя: в 2022 году на закупку аппарата УЗИ направлено 9 млн рублей, предусмотрены средства на приобретение передвижной рентген-установки.

В мае 2020 года стационар был частично перепрофилирован под ковид-госпиталь, с апреля 2022 года вернулся к плановому оказанию медицинской помощи.

Областной клинический госпиталь оказывает помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также их вдовам и труженикам тыла, «детям войны», ветеранам боевых действий, «блокадникам», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, членам семей погибших ветеранов войн. Всего в Ульяновской области проживает около 62 тыс. человек, относящихся к этим категориям, из них ежегодно в госпитале получают помощь около 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске прошёл митинг-реквием с возложением цветов к Вечному огню и парад Победы. Открывая парад, губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что «сила нашего народа в сплочении, самоотверженности, ответственности и любви к своей Родине», чему современное поколение учится у «поколения победителей».