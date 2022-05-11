Татьяна Иващенко, 11 мая 2022, 13:00 — REGNUM Из Хакасии на фронты Великой Отечественной войны призвали 69 421 человека. Это 24% от общей численности населения региона в 1940 году (287 000 человек). Домой не вернулись 30 902 человека, в том числе в бою погибли 12 468 человек, от ран и болезней скончались 2908 человек, в плену погибли 218 человек. Более 15 тысяч человек пропали без вести.

Бойцы Пирятинской дивизии отправляются на фронт. Хакасия
Бойцы Пирятинской дивизии отправляются на фронт. Хакасия

«Тому, что пропало без вести больше, чем погибло, есть объяснение. В годы войны, особенно в первые годы, не был налажен учёт людских потерь. Поэтому многие вошли в число без вести пропавших», — рассказали ИА REGNUM в министерстве культуры Хакасии.

В боях и сражениях за освобождение народов Европы от фашистской оккупации погибли 1692 солдата и офицера из Хакасии, в том числе 654 человека — в Германии, 492 — в Польше, 177 — в Венгрии.

Разведчики 362 отдельной разведовательной роты 309 Пирятинской стрелковой дивизии
Разведчики 362 отдельной разведовательной роты 309 Пирятинской стрелковой дивизии

Потери медперсонала Хакасии (по состоянию на 1945 год) — 5344 человека.

Война и медицина

В Хакасии основной базой подготовки медицинских кадров для фронта, как и по всей стране, стало Общество Красного Креста и Красного Полумесяца. Оно подготовило 1003 медсестры, более тысячи санитарных дружинниц и свыше 400 санитарных инструкторов и санитаров.

Всего за годы войны всеми формами обучения в Хакасии было подготовлено 3997 медицинских работников.

В Хакасии работали 16 эвакогоспиталей. Благодаря труду медработников и заботе населения региона в строй вернулись более 10 тысяч больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии.

Например, в курортном эвакогоспитале № 2511 имелось семь лечебных отделений, в том числе хирургическое, грязелечебное, перевязочное и другие. С 1 января по 2 ноября 1942 года хирурги эвакогоспиталя провели 408 операций. Ежедневно грязелечебница (при двух котлах) пропускала 400 человек. Врачи освоили методику сложнейших операций на нервах и сухожилиях.

Школьники выращивают кур для Красной армии. Хакасия, декабрь 1941
Школьники выращивают кур для Красной армии. Хакасия, декабрь 1941

В госпиталях Хакасии широко использовались лекарственные препараты, разработанные на основе местного сырья: настой шиповника, хвои, рыбьего жира, адониса, валерианы. Использовался местный гипс.

Вклад Хакасии в Победу

Свыше 19 тысяч солдат и офицеров Хакасии были награждены орденами и медалями за стойкость, мужество и героизм, проявленные в боях в годы Великой Отечественной войны.

27 воинов стали Героями Советского Союза, а Кирилл Алексеевич Евстигнеев стал дважды Героем Советского Союза. 13 жителей Хакасии стали полными кавалерами ордена Славы.

Большой вклад в Победу внесли работники тыла Хакасии. За годы Великой Отечественной войны они поставили стране более 3 млн тонн угля, 1,2 млн кубометров леса, много цветных и редких металлов, около 7 тыс. лошадей, более 235 тыс. тонн зерна, 20 тыс. тонн мяса, порядка 50 тыс. тонн молока и другую продукцию. Область поставляла фронту ручные гранаты, миномёты, мостовой брус, лодки-волокуши для вывозки раненых, шлюпки, десантные лыжи и так далее.

Дом культуры Хакасской автономной области. 1940-е
Дом культуры Хакасской автономной области. 1940-е

В фонд обороны страны Хакасия внесла 115 млн 410 тыс. рублей деньгами и на 11 млн 167 тыс. рублей облигациями займов. На танковую колонну «Красноярский рабочий» и эскадрильи боевых самолетов собрали 18 млн 638 тыс. рублей. Колхозники сдали свыше 1 млн тонн хлеба из личных запасов.

Для фронтовиков отправили десятки тысяч теплых вещей, сто вагонов с подарками.

Хакасия стала вторым домом

В начале войны Хакасия приняла и разместила 12 397 человек, эвакуированных с Украины, из Белоруссии, Ленинграда, Москвы, западных и южных областей России.

Хакасия стала вторым домом для 1672 семей офицерского состава с Запада и Дальнего Востока. Сюда прибыли восемь детских домов (шесть ленинградских, один смоленский и один польский) с 600 детьми.

По материалам, предоставленным министерством культуры Хакасии

Школьники Абакана в годы войны
Школьники Абакана в годы войны

Наши дни

По данным отделения ПФР по Хакасии, в республике по состоянию на май 2022 года проживают 28 участников Великой Отечественной войны, 1236 тружеников тыла, 18 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 18 жителей блокадного Ленинграда.

Оригинал Война: Хакасия 1941−1945 гг создан 07.05.2020