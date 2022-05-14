14 мая 2022 | Время чтения 8 мин

Северная Осетия была одной из стратегических целей гитлеровской Германии на Северном Кавказе. С территории республики открывалась прямая дорога к нефтяным запасам Азербайджана и Чечено-Ингушетии. Путь в Грузию и к Каспию также лежал через столицу Северной Осетии — Орджоникидзе (Владикавказ). Оборона города стала одной из славных страниц Советской армии в битве за Кавказ.

Ольга Карпова, , 11:00 — REGNUM В первый год Великой Отечественной войны Северная Осетия отправила на фронт 40 186 человек. Всего на защиту Родины из республики ушел каждый пятый житель — всего 89 934 человека, представители 60 национальностей. Из них не вернулись домой более 45 500 сыновей и дочерей Осетии. Каждый второй ушедший на фронт погиб на полях сражений.

Бойцы партизанского отряда Орджоникидзевского района в разведывательном походе. Селение Даргавс в верховьях реки Гизельдон. Северная Осетия. Декабрь 1942

Помимо этого, выходцы из Северо-Осетинской АССР воевали в партизанских отрядах и отрядах народного ополчения, истре­бительных батальонах не только на территории самой республики, но и в других районах СССР. Представители Осетии участвовали и в европейском сопротивлении. Общая численность воевавших против фашистских захватчиков граждан республики составляла свыше 95 тыс. человек.

Герои Северной Осетии

Подвиги уроженцев Северной Осетии были высоко оценены командованием. 72 славных сына республики удостоены звания Героя Советского Союза. А двоим из них — И. А. Плиеву и генерал-майору И. И. Фесину — эти звания были присуждены дважды. Среди участников войны из Осетии девять полных кавалеров ордена Славы. Общее число награжденных орденами и медалями превысило 60 тыс. человек. (по материалам исследования Т. Т. Худалова «Северная Осетия в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.»).

Дважды Герой Советского Союза Исса Плиев

Дважды Герой Советского Союза Иван Фесин

Известно о четверых уроженцах республики — сержанте И. М. Недвижай, лейтенанте А. Дзотове, сержанте А. А. Калоеве, старшем сержанте А. Б. Кайтукове, — повторивших подвиг Александра Матросова, и о двоих героях, повторивших подвиг Николая Гастелло, — воздушном стрелке-радисте Л. Д. Акоеве в составе экипажа Героя Советского Союза майора Д. И. Жабинского и старшем летчике лейтенанте Г. Джанаеве.

Выдающийся подвиг героев крейсера «Варяг» повторил командир подводной лодки Щ-408, уроженец города Орджоникидзе (ныне Владикавказ) капитан-лейтенант П. С. Кузьмин.

Женщины

Среди тех, кто ковал победу на фронтах, в госпиталях было свыше 8000 женщин Северной Осетии. Многим представительницам слабого пола выпали в годы Великой Отечественной войны тяжелейшие испытания, с которыми они с честью справлялись. И это касается не только тяжелого труда на производстве, в колхозах и в госпиталях, на санитарных поездах.

Тяжелее всякой работы было горе матерей, потерявших в войне своих детей. Были семьи, которые не дождались домой с войны всех детей. Так, не вернулись с полей сражений семь братьев Газдановых из села Дзуарикау, семь братьев Кобегкаевых из села Донифарс. По шестеро сыновей потеряли семьи Хестановых из села Хаталдон и Темировых из села Чикола. Пятеро детей Токаевых не вернулись в свой родной дом в селе Чикола.

Потеряли пятерых сыновей семьи Каллаговых, Гуриевых и Тургиевых из села Кадгарон, семьи Бясовых и Балоевых из села Сурх-Дигора, Сеоевых из станицы Черноярской, Дзоблаевых из села Дигора, Тахоховых из села Хумалаг, Бароевых и Басаевых из села Эльхотово, Вазаговых из села Дур-Дур, Дигуровых из села Дарг-Кох, Кесаевых из города Алагира, Дзебоевых из села Даргавс.

Еще 52 североосетинские семьи не дождались с войны по четыре сына.

Трудовой подвиг

Проводив на защиту Родины своих сыновей и дочерей, оставшиеся в тылу врага жители Северной Осетии стали ратным трудом умножать мощь Советской армии. Город Орджоникидзе, несмотря на приближающуюся к нему линию фронта, выпускал продукцию для армии и ремонтировал танки, орудия, автомашины, железнодорожные вагоны, снабжал защитников города продовольствием и обмундированием.

Прифронтовой Орджоникидзе. 1942

Рабочие Северной Осетии за один только период с начала войны по август 1942 года поставили для фронта 117 тыс. минометов, 50 тыс. мин, 114 тыс. гранат, 164 тыс. артиллерийских снарядов, 69 тыс. кавалерийских сабель, 42 тыс. седел для кавалерии и другую продукцию. Местные жители собрали и отправили на фронт 747 тыс. комплектов разных теплых вещей и подарков.

Был переведен на военные рельсы завод «Электроцинк». И впервые в Советском Союзе рабочие и инженеры нашли способ извлечения из цинковых концентратов свинца, кадмия, меди, серебра, золота и серной кислоты. Их было отправлено в общей сложности сотни тысяч тонн. Помимо этого, в конце 1941 года, опять же впервые в СССР, из заводских отходов рабочие смогли получить дефицитный металл — кобальт, который являлся важнейшим компонентом в производстве танков.

«Лучший завод цветной металлургии СССР» — такое звание было присвоено заводу в июле 1942 году за активную помощь фронту. Завод наградили орденом Трудового Красного Знамени и выдали премию в размере 300 тыс. рублей.

Между тем сами трудящиеся собирали деньги для фронта. В фонд обороны страны было внесено 170 млн рублей.

Театральная площадь. Орджоникидзе. 1942

Ударным трудом умножали победу колхозники. Заменив на полях и фермах ушедших на фронт отцов, мужей, братьев, сыновей, старики и молодежь, женщины только за полгода самого тяжелого периода битвы за Кавказ — с июня 1942 года по январь 1943 года — поставили для армии более 12 тыс. тонн пшеницы, свыше 33 тыс. тонн кукурузы, почти 46 тыс. тонн картофеля, 315 тонн мяса и другой сельскохозяйственной продукции.

Владикавказ — город воинской славы

Северная Осетия была одной из стратегических целей гитлеровской Германии на Северном Кавказе. С территории республики открывалась прямая дорога к нефтяным запасам Азербайджана и Чечено-Ингушетии. Путь в Грузию и к Каспию также лежал через столицу Северной Осетии — Орджоникидзе (Владикавказ). Две важные автомагистрали — Военно-Грузинская и Военно-Осетинская дороги — были крайне важны для фашистских захватчиков.

В конце июля 1942 года армия врага приступила к осуществлению плана «Эдельвейс» — так называлась операция по захвату Кавказа. Немецким войскам поначалу удалось захватить ряд населенных пунктов на подступах к Орджоникидзе. После кровопролитных боев были захвачены города Моздок, Прохладный и Малгобек.

Немецкие танки в предгорьях Кавказа. 1942

Немецкая армия наступает на Кавказе. 1942

Немецкие указатели на въезде в город Моздок. 1942

27 сентября немцы заняли Эльхотово, планируя войти в город Орджоникидзе через Эльхотовские ворота — путь между невысокими хребтами, ограждающими с севера Владикавказскую равнину. Однако защитники города не пропустили врага, несмотря на его численное превосходство в живой силе и технике.

Тогда фашисты пошли в обход, форсировав реку Терек и пробившись в направлении Нальчик — Чикола — Дигора. 1 ноября 1942 года немцы заняли город Алагир. В этот же день сильной бомбардировке подвергся город Орджоникидзе. На следующий день немцы заняли село Гизель и оказались на подступах к столице республики.

К жителям городов и сел Северной Осетии с призывом встать на защиту города обратились Северо-Осетинский обком партии, Верховный Совет Северо-Осетинской АССР, Совнарком. В типографии были отпечатаны на осетинском и русском языках листовки и экстренные выпуски газет с обращением, которое начиналось словами великого осетинского поэта Коста Хетагурова: «Лучше умереть народом свободным, чем рабами деспоту служить».

Город был переведен на осадное положение. В ожесточенных боях за него участвовали с обеих сторон крупные воинские силы и большое количество техники. С 6 по 11 ноября 1942 года войска 9-й армии, авиация 4-й Воздушной армии с участием Северо-Осетинской бригады народного ополчения и партизанских отрядов перешли в контрнаступление, отбросив захватчиков на десятки километров.

Один из героев, защищавших Северную Осетию, Петр Барбашов в честь которого назван мемориал Барбашово поле, 9 ноября 1943 года совершил здесь свой подвиг, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота. Ценой своей жизни он спас десятки своих боевых товарищей. За этот подвиг Петру Барбашову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза Пётр Барбашов

Памятник Петру Барбашову. Северная Осетия Rartat

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С началом нового 1943 года были полностью освобождены занятые немцами территории. Из сообщения Советского Информбюро:

«Многодневные бои на подступах к городу Орджоникидзе закончились поражением немцев. В этих боях нашими войсками разгромлены 13-я немецкая танковая дивизия, полк «Бранденбург», 45-й велобатальон, 7-й сапёрный батальон, 525-й дивизион противотанковой обороны, батальон 1-й немецкой горнострелковой дивизии и 336-й отдельный батальон.

Нанесены серьёзные потери 23-й немецкой танковой дивизии, 2-й румынской горнострелковой дивизии и другим частям противника.

Наши войска захватили при этом 140 немецких танков, семь бронемашин, 70 орудий разных калибров, в том числе 36 дальнобойных, 95 миномётов, из них четыре шестиствольных, 84 пулемёта, 2350 автомашин, 183 мотоцикла, свыше 1 млн патронов, два склада боеприпасов, склад продовольствия и другие трофеи.

На поле боя немцы оставили свыше 5000 трупов солдат и офицеров. Количество раненых немцев в несколько раз превышает число убитых…»

К 65-й годовщине со дня разгрома немецко-фашистских войск под Владикавказом столице Северной Осетии было присвоено звание Города воинской славы. Указ об этом подписал 18 сентября 2007 года президент РФ Владимир Путин.

Недолгая оккупация немецких захватчиков дорого обошлась Северной Осетии: погибли 1456 мирных граждан, получил ранения 871 человек, были угнаны на принудительные работы 4059 жителей региона.

Оригинал Война: Северная Осетия 1941–1945 гг создан 07.05.2020