Москва, , 14:30 — REGNUM Первая совместная программа после объединения театра «Школа драматического искусства» и «Театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда» будет представлена в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба «Театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда».

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

Программа начнётся в 16:00 мск 9 мая. Посвящённая 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне программа получила название «…и мужество, как знамя, пронесли» по строчке из стихотворения поэта-фронтовика Николая Майорова.

Артисты театра прочтут стихи Павла Когана, Алексея Лебедева, Бориса Кострова и других поэтов, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. Также в рамках музыкально-поэтического вечера прозвучат песни военных лет.

«Хотим особо отметить, что это совместный творческий проект ШДИ и ЦИМ в период объединения», — сообщили в «Театрально-культурном центре им. Вс. Мейерхольда».

В марте 2022 года в департаменте культуры Москвы объявили об объединении «Школы драматического искусства» и «Театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда».