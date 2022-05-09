Салехард, 9 мая 2022, 14:30 — REGNUM В Салехарде состоялся митинг «С Днём Победы, Великий Народ!», посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Ямала.
Вопреки обещаниям синоптиков, дождя в Салехарде нет. В торжественном Параде Победы приняли участие полторы тысячи человек.
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Шакуров приветствовал горожан, открывая парад.
Более пяти тысяч жителей окружной столицы пришли посмотреть на парад и возложить цветы к Вечному огню.
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