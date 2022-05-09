Салехард, 9 мая 2022, 14:30 — REGNUM В Салехарде состоялся митинг «С Днём Победы, Великий Народ!», посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Ямала.

Ветеран Николай Шакуров открывает Парад Победы. Салехард. 2022 год.
Ветеран Николай Шакуров открывает Парад Победы. Салехард. 2022 год.
Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Вопреки обещаниям синоптиков, дождя в Салехарде нет. В торжественном Параде Победы приняли участие полторы тысячи человек.

В Параде победы приняли участие юнармейцы. Салехард. 2022 год.
В Параде победы приняли участие юнармейцы. Салехард. 2022 год.
Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Шакуров приветствовал горожан, открывая парад.

Более пяти тысяч жителей окружной столицы пришли посмотреть на парад и возложить цветы к Вечному огню.

Читайте ранее в этом сюжете: Ямальцам на шествие «Бессмертного полка» не помешает взять зонт и дождевик