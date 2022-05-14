14 мая 2022 | Время чтения 6 мин

Боевые действия Великой Отечественной войны лишь немного задели Рязанскую область, хотя уже через пять месяцев линия фронта подошла к территории региона. Рязань приняла свыше 400 тысяч эвакуированных жителей, в военных госпиталях области проходили лечение более 170 тысяч раненых солдат. В бюджет государства от жителей региона поступило почти 870 млн рублей пожертвований.

Юлия Пёрышкина, , 08:00 — REGNUM Рязанская область встретила Великую Отечественную войну как самостоятельная территориальная единица — она была образована 26 сентября 1937 года.

Рязань в годы войны.1941

В годы войны на фронт ушли свыше 300 тысяч жителей Рязанской области, 180 тысяч — погибли или пропали без вести, 16 солдат навечно зачислены в списки личного состава воинских частей. Более 60 уроженцев рязанской земли стали полными кавалерами ордена Славы, а высшее звание Героя Советского Союза получили более 300 человек, в числе которых — национальный герой Италии, участник движения Сопротивления Фёдор Полетаев, командир 134-й Вердинской Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии, генерал-майор Владимир Стенин и главнокомандующий войсками Противовоздушной обороны (ПВО) страны, заместитель министра обороны СССР, маршал Советского Союза Сергей Бирюзов, а также два штурмана эскадрильи Антонина Зубкова и Екатерина Рябова. Ещё один штурман, Александра Акимова, которая во время войны совершила более 700 боевых вылетов, в 1994 году была удостоена звания Героя России.

Рязань с первых дней войны была на военном положении и подвергалась бомбардировкам. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками Отечества при защите города в годы Великой Отечественной войны, Рязань в 2015 году получила региональное звание «Город воинской доблести». Этим же званием награждены города Михайлов и Скопин.

Трактористки на полях Рязанской области.1941

Прифронтовой тыл

Осенью—зимой 1941 года, когда противник наступал на Москву, Рязань стала ближайшим прифронтовым тылом. На город совершала налёты вражеская авиация — было сброшено около 320 авиабомб, разрушено более 30 жилых домов. Противовоздушную оборону Рязани осуществлял 291-й зенитный дивизион ПВО.

В городе было сформировано пять новых дивизий, для непосредственной защиты Рязани создан почти двухтысячный добровольческий рабочий полк. На случай оккупации готовились к работе 27 подпольных районных комитетов ВКП (б). 8 ноября в Рязани был введён комендантский час, а 27 ноября — осадное положение. Город был разделён на 10 оборонительных участков, построено 570 огневых точек, 58 баррикад, защитники установили 1052 противотанковые рогатки, вокруг Рязани было обустроено два рубежа общей протяжённостью 300 километров.

Занятия по изучению зенитного орудия у Кремлевского вала. Рязань. 1941

По области порядка пяти тысяч человек вошли в истребительные батальоны, был создан 51 партизанский отряд общей численностью свыше 1,2 тысячи рязанцев. К концу ноября немецкие войска оккупировали многие населённые пункты Горловского, Михайловского, Скопинского, Чапаевского, Чернавского, Захаровского, Милославского районов области. Семь железных дорог из 11, ведущих от Москвы вглубь страны, были перерезаны врагом, под угрозой оказались ещё две стратегические ветки, ведущие на Ростов через Воронеж и на Куйбышев. Передовые части немцев находились в 30 км от областного центра и в 15 км от Ряжска. В этот момент войска Красной Армии перешли в контрнаступление и враг не смог ворваться в Рязань.

Ночью 26 ноября штаб 10-й армии прибыл в Шилово, затем стали разгружаться стрелковые и кавалерийские дивизии, штаб переместился в Старожилово. Войскам противостояли две моторизированные и одна танковая дивизия 2-й немецкой танковой армии. 29 ноября Красная Армия отбила Скопин. К 5 декабря войска расположились на рубеже Зарайск — Пронск — Гремячка: правый фланг занимала 322-я стрелковая дивизия, левый — на стыке с 61-й армией обеспечивала 41-я кавалерийская дивизия. Главные силы в составе трёх дивизий должны были наступать на Михайлов, второй эшелон составили ещё три стрелковые дивизии. А в Рязани оставалась 75-я кавалерийская дивизия, не имеющая на тот момент даже вооружения. Утром 6 декабря, в условиях 35-градусного мороза и снежного бурана, советские войска перешли в наступление, при этом на всю 10-ю армию приходилось всего 48 противотанковых ружей, зенитными орудиями она была укомплектована только на 30%, полностью отсутствовали танки и авиационное прикрытие. На следующее утро Михайлов был освобождён. К 10 декабря от противника очистили все районы Рязанской области, а 2 января 1942 года снято осадное положение.

Строительство укреплений на подступах к Рязани. 1941

Жители Рязанской области. 1942

По подсчетам Рязанской областной комиссии по содействию Чрезвычайной государственной комиссии ущерб, нанесённый врагом за время пребывания на территории региона, составил 264 млн рублей, за несколько дней было убито и расстреляно более 60 мирных граждан.

С конца июля 1941 года Рязань стала официальным пунктом, принимающим эвакуированных жителей Москвы и области и транзитные московские поезда с беженцами. 26 сентября 1941 года при Совете по эвакуации было создано Управление по эвакуации населения, готовилась к отправке первая очередь рязанцев. К началу декабря 1941 года эвакуация из Рязанской области практически закончилась.

С конца февраля 1942 года через станцию Рязань-2 пошли эшелоны с жителями блокадного Ленинграда, вывезенными по «Дороге жизни». В Рязанскую область было эвакуировано свыше 780 блокадников, ещё более 200 человек умерли и похоронены на Скорбященском кладбище Рязани. В целом на рязанскую землю эвакуировали свыше 400 тысяч жителей других регионов.

Первый секретарь обкома Степан Никонович Тарасов (в центре) на трибуне во время проводов частей на фронт, февраль 1942 года. Рязань

Трудовая доблесть

К началу войны в Рязанской области в основном были сосредоточены средние и мелкие предприятия лёгкой, пищевой и лесной промышленности. Все они переориентировались на производство военной продукции: боеприпасов, запчастей для самолётов, а также выпускали сукно для шинелей, маскировочные костюмы и сети, гимнастёрки, солдатские сапоги.

К 1941 году Рязанская область была сильным крестьянским регионом: здесь были созданы 55 совхозов и 86 МТС, 3,3 тысячи колхозов с 300 тысячами крестьянских дворов, в которых жило почти 1,3 млн человек. Трудовые тяготы в основном легли на женские плечи, поскольку подавляющая часть трудоспособных мужчин была мобилизована. При этом селяне за годы войны дали стране более 65 млн пудов зерна, около 55 млн пудов картофеля, 11 млн пудов овощей, 3,5 млн пудов мяса. Эшелоны с продовольствием, медикаментами и строительными материалами уходили в освобождённые области: от Ленинградской до Сталинградской, на Донбасс и в Воронеж. Медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» были награждены 256 тысяч рязанцев: 3287 колхозников, 145 работников МТС, 228 работников совхозов, 670 служащих районных учреждений и организаций.

Победа. Майские дни 1945 года в Рязани

Рязанский Кремль

На личные средства трудящихся были построены авиаэскадрилья «Рязанский рабочий», танковая колонна «Рязанский колхозник», бронепоезд «Рязанский железнодорожник», самолёты «Рязанский пионер» и «Рязанский лесоруб». Жители области за годы войны сдали 868,7 млн рублей (займы, денежно-вещевые лотереи, добровольные взносы).

Рязанский военный госпиталь был главным фронтовым эвакогоспиталем для Западного, Брянского и Центрального фронтов. Всего, по неполным данным, на рязанской земле располагалось свыше 100 госпиталей, в которых проходили лечение свыше 170 тысяч раненых советских воинов. Около трёх тысяч женщин-радисток, телеграфисток, пулеметчиц и снайперов отправились в действующую армию, 1290 рязанских девушек стали медицинскими сёстрами и сандружинницами.

Оригинал Война: Рязанская область 1941–1945 гг создан 06.05.2020