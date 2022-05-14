14 мая 2022 | Время чтения 6 мин

Еврейская область положила на алтарь Победы тысячи жизней своих земляков. Память о каждом — навеки в сердцах потомков. 16 воинов из ЕАО были удостоены звания Герой Советского Союза, четыре героя стали полными кавалерами ордена Славы.

Ольга Демиденко, , 06:00 — REGNUM Великую Отечественную войну Еврейская автономная область встретила в составе Хабаровского края. Тем не менее этому региону, хоть и являвшемуся частью другого, всегда уделялось много внимания: у СССР появилась своя, национальная, еврейская область. Солдаты и офицеры Еврейской АО с честью воевали на фронтах, трудящиеся области работали ради Победы в тылу. У маленького региона 16 Героев Советского Союза.

Трактористка колхоза «Валдгейм» Мария Демченко. 1943 г. ЕАО

Настоящий героизм проявили труженики тыла Еврейской автономной области.

22 июля 1941 года на заседании бюро обкома ВКП (б), как следует из материалов государственного архива ЕАО, было принято постановление «О переводе предприятий и артелей на выпуск продукции для нужд обороны». Такие предприятия, как Обозный завод («Дальсельмаш»), авторемонтные мастерские, Реммехзавод (завод силовых трансформаторов), швейная фабрика, артель «Металлист» с первых дней войны производили продукцию и боеприпасы для фронта.

Подписка на Государственный военный займ. EAO. 1940-е

На Обозном заводе выпускали автоприцепы, пароконные и дегазационные повозки для Красной армии. На заводе был запущен литейный цех, где отливали пули. Там же освоили производство деталей для токарных станков.

Завод испытывал трудности с инженерно-техническими кадрами, с поставками металла, иногда случались простои, но тем не менее производство работало всю войну.

На завод мобилизовали школьников, учили мастерству на месте. Пули для фронта отливали дети, мечтая, что именно их пулями отец или дед будут бить фашистов.

Уже в 1942 году на Обозном заводе Биробиджана насчитывалось 128 стахановцев и 88 «двухсотников» — тех, кто выполнял дневную норму на 200%.

Комсомольская молодёжная бригада Ивана Ивановича Кириллова была признана лучшей в области. Всю войну она держала переходящее Красное знамя горкома ВЛКСМ.

Государственная швейная фабрика Биробиджана шила обмундирование для бойцов Красной армии и парашюты. А «Галантерейная фабрика» и Реммехзавод наладили выпуск пуговиц. Сырье для пошива формы бойцам для фабрик поставляли барнаульские и ивановские трудящиеся. Работали на швейной фабрике в основном совсем молодые девушки. Бригада стахановки Тани Борченко считалась лучшей — не было случая, чтобы они не перевыполнили задание меньше чем на 120–160%.

Митинг строителей колхозных дорог. Выступает тов. Крайц. 24 июня 1941 г. ЕАО

Галантерейная фабрика Биробиджана производила стетоскопы и щетки для мытья рук, которые поставлялись в госпитали.

В годы войны в Еврейской АО наладили выпуск солидола, который раньше в регион завозили. На солидоле работали тракторы — фронту нужно было продовольствие, нужно было пахать землю.

Чему только не научились в годы Великой Отечественной войны трудящиеся Еврейской области — они варили мыло, делали деревянные и металлические ложки, бочки, кожаные изделия и многое другое.

За годы войны предприятия ЕАО дали фронту 1500 вагонов боеприпасов, 6000 парашютов, 38 вагонов санитарного имущества, 500 тысяч комплектов обмундирования, 48 эшелонов военного обоза, 700 автоприцепов, огромное количество лесоматериалов, на фабриках ЕАО было отремонтировано около двух миллионов комплектов военного обмундирования.

16 Героев Советского Союза навеки в памяти земляков

Еврейская область положила на алтарь Победы тысячи жизней своих земляков. Память о каждом — навеки в сердцах потомков.

16 воинов из ЕАО были удостоены звания Герой Советского Союза, четыре героя стали полными кавалерами ордена Славы.

Агитатор колхоза «Валдгейм», бригадир овощеводов Ш.М. Кочина проводит беседу о событиях на фронте. Март 1942 г. с. Валдгейм. ЕАО

В ночь на 25 сентября 1943 года при форсировании Днепра командир минометного взвода Георгий Бондарь со своим взводом на подручных средствах — лодках и самодельных плотах — под шквальным огнём противника форсировал Днепр в районе села Балыко-Щучинка и вместе с пехотными подразделениями захватил плацдарм. Гитлеровцы пытались сбросить бойцов Бондаря с плацдарма. Младший лейтенант Георгий Бондарь огнём своих минометов 25 сентября отразил три атаки врага, уничтожил 35 гитлеровских солдат и офицеров. Дважды поднимал Георгий Бондарь своих бойцов в контратаки, личным оружием уничтожил одного офицера и двух солдат противника. Во второй контратаке Георгий Бондарь достиг высоты 166,9, где был ранен, но не оставил поля боя до подхода основных сил полка.

За этот подвиг Георгию Бондарю присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

На счету Георгия Бондаря немало воинских подвигов.

3 апреля 1945 года, выполняя задание по разминированию виадука, по которому советские танки должны были прорываться в Бреслау, старший лейтенант Георгий Бондарь погиб.

Имя героя носят школа и улица в Хабаровске.

В мирной жизни, до войны, Георгий Герасимович Бондарь был строителем — строил школы, дома, больницы. Военное образование он получил во время войны.

Герой Советского Союза Иосиф Бумагин до войны жил и работал в Биробиджане, работал мастером на заводе «Дальсельмаш», был парторгом кузнечного цеха. С первых же дней войны Иосиф Бумагин рвался на фронт.

Cтроительство обогатительной оловорудной фабрики. п. Микояновск (Хинганск). Еврейская автономная область.1945

В 1941 году его, уже вторично, призвали в Красную армию. И направили учиться в военное пехотное училище во Владивосток. Сложилось так, что на фронт он попал только осенью 1944 года, на 1-й Украинский фронт.

На польской земле командир пулеметной роты лейтенант Иосиф Бумагин повторил подвиг Александра Матросова. При штурме города Бреслау Иосиф Бумагин, подобравшись к дому, из которого вели огонь фашистские пулемётчики, мешая продвижению наших войск, уничтожил огнём один пулемет, а амбразуру другого закрыл своим телом. Ценой своей жизни мужественный офицер обеспечил выполнение исключительно важной боевой задачи.

За подвиг Иосифу Бумагину присвоено звание Героя Советского Союза, он награжден орденом Ленина — посмертно.

В Биробиджане, в сквере у завода «Дальсельмаш» установлен памятник герою Иосифу Бумагину.

Владимир Вайсер в 1942 году окончил Ульяновское танковое училище и сразу ушёл на фронт. За особое мужество и мастерство в боях на 1-м Украинском фронте ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Владимир Вайсер был назначен командиром танка Т-34.

В 1943 году шли ожесточенные бои за Днепр — фашисты пытались вернуть отбитый Киев и сбросить наши войска в реку. Танк Т-34, которым командовал Владимир Вайсер, был подбит, члены экипажа ранены. Владимир Вайсер вытащил раненых, уложил в воронку, а сам вернулся в танк. Танк не мог уже двигаться, но стрелять мог. Танк стрелял, несмотря на то, что в него били снаряды, появлялись всё новые вмятины, танк Вайсера стрелял, даже когда начал гореть. Раненые бойцы из воронки следили за боем. Они ждали, что командир появится из пылающего танка, что он останется жив. Но командир не покинул горящую машину до тех пор, пока танк мог стрелять. «Раненый» и горящий Т-34 подбил одного «тигра», а затем «пантеру».

Наводнение на улице Ленина. Биробиджан.Еврейская автономная область.1945

Герой — танкист Владимир Вайсер — награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза и орденом Отечественной войны I степени — посмертно.

Бесстрашная санитарка Вера Кащеева, раненая и истекающая кровью, доставила важнейшие документы в штаб дивизии во время штурма Днепра в 1943 году. За этот подвиг молодой девушке было присвоено звание Героя Советского Союза. Вручал орден девушке лично командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Малиновский.

Вера Кащеева дошла до Берлина, после войны работала в посёлке Бира Еврейской АО, была председателем поселкового совета. Вера Кащеева в 1973 году была награждена международной медалью имени Флоренс Нантингейл. Этой награды удостаивают медицинских сестёр всего мира за исключительную самоотверженность и мужество.

Оригинал Война: Еврейская АО в составе Хабаровского края 1941−1945 гг создан 06.05.2020