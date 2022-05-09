Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM Впервые участие в параде Победы на Театральной площади Ростова-на-Дону приняли зенитно-ракетные комплексы С-350 «Витязь». Они прошли в составе механизированной колонны вместе с бронеавтомобилями «Тайфун», боевыми машинами пехоты БМП-3 и другой техникой.

Парад Победы в Ростове-на-Дону Donland.ru

Колонна техники на параде Победы в Ростове-на-Дону Donland.ru

Колонна техники на параде Победы в Ростове-на-Дону Donland.ru

Колонна техники на параде Победы в Ростове-на-Дону Donland.ru

Колонна техники на параде Победы в Ростове-на-Дону Donland.ru

Колонна техники на параде Победы в Ростове-на-Дону Donland.ru

Колонна техники на параде Победы в Ростове-на-Дону Donland.ru

Колонна техники на параде Победы в Ростове-на-Дону Donland.ru

Колонна техники на параде Победы в Ростове-на-Дону Donland.ru

Всего в параде Победы приняли участие около 2,5 тыс. человек и более 40 единиц боевой техники и вооружения. Впервые собравшиеся увидели зенитно-ракетную систему С-350 «Витязь». По площади также проехали бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины «Торнадо-Г», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха».

Парад Победы в Ростове-на-Дону Donland.ru

Ветераны на параде Победы в Ростове-на-Дону Donland.ru

ИА REGNUM сообщало, что в состав механизированной колонны должна была впервые войти самая мощная и дальнобойная реактивная система залпового огня в мире «Торнадо-С».

Напомним, что в параде Победы приняли участие более 2,5 тыс. человек.

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