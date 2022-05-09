Рязань, 9 мая 2022, 14:32 — REGNUM Более 50 тысяч жителей Рязанской области присоединились 9 мая к Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Участники шествия начали движение после военного парада от площади Победы. Несмотря на дождь, с портретами воинов-героев рязанцы проследовала по Первомайскому проспекту и площади Ленина до Соборной площади. Во главе «Бессмертного полка» курсанты училища ВДВ развернули Знамя Победы размером 10×20 м.
Патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла во всех муниципальных образованиях региона.