Рязань, 9 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Более 50 тысяч жителей Рязанской области присоединились 9 мая к Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

https://www.ryazangov.ru «Бессмертный полк» в Рязани

Участники шествия начали движение после военного парада от площади Победы. Несмотря на дождь, с портретами воинов-героев рязанцы проследовала по Первомайскому проспекту и площади Ленина до Соборной площади. Во главе «Бессмертного полка» курсанты училища ВДВ развернули Знамя Победы размером 10×20 м.

«Более 20 тысяч человек только в Рязани приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Люди, которые пришли сегодня, несли портреты своих предков с такой гордостью, таким чувством и любовью, что абсолютно всем должно быть понятно, особенно тем, кто настроен нас сломать: мы обязательно победим. Такой дух, такую волю народа не сломить ничем, никакими санкциями, никакими ограничениями», — отметил участник шествия, губернатор Николай Любимов.

Патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла во всех муниципальных образованиях региона.