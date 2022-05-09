Чита, , 14:23 — REGNUM Губернатор Забайкалья Александр Осипов в День Победы побывал в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны Иннокентия Дмитриевича Гамова и Петра Тимофеевича Булыгина. Глава региона поздравил их с Днем Победы, пожелал крепкого здоровья и бодрости духа, а фронтовики поделились своими воспоминаниями и поблагодарили за оказанное внимание.

Александр Осипов в День Победы навестил ветеранов Великой Отечественной войны Правительство Забайкалья

«День Победы помню. Мы были в Германии. Смотрим — со всех домов белые флаги выпущены. Потом узнали, что маршал Советского Союза подписал акт о безоговорочной капитуляции немцев. Война закончилась», — рассказал Петр Тимофеевич.

Он встретил праздник в большом кругу семьи. Ветеран также поблагодарил губернатора за то, что в такой важный праздник принимает лично поздравление главы региона.

Александр Осипов в свою очередь сказал «спасибо» ветеранам за Победу.

«Я вырос среди фронтовиков. Это поразительно, как они всегда всем готовы довольствоваться. Моя бабушка 1921 года рождения, тоже фронтовичка, всегда говорила: «Движение — жизнь». Поэтому желаю сохранять здоровье и такую же бодрость духа, как сейчас. Спасибо за все! Всегда готов оказать Вам любую помощь» — сказал ветеранам Александр Осипов.

Иннокентий Дмитриевич родился 18 февраля 1927 года. Призван на фронт в 1944 году, принимал участие в Японской операции. Награжден медалью «За Победу над Японией», медалью «За Боевые заслуги». По окончании войны остался служить в рядах вооруженных сил. В 1975 году вышел на пенсию военным пенсионером.

Петр Тимофеевич родился 6 сентября 1925 года. Воевал на 1-Украинском фронте. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.

Как сообщало ИА REGNUM, более 175 тысяч забайкальцев ушли на фронт и почти каждый третий погиб за свободу и независимость Родины.

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