Кемерово, 9 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Кемеровскую область прибыл глава Минприроды России Александр Козлов. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

t. me/ministrlive Кузбасский посёлок Итатский

«Сегодня работаем на Кузбассе. Посёлок Итатский. Он стал одним из трёх населённых пунктов, в которых техногенные пожары уничтожили 98 жилых домов», — написал Козлов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе организовали сбор помощи для пострадавших от пожаров.