Москва, , 14:20 — REGNUM О героических действиях наводчика-оператора мотострелкового отделения ефрейтора Султана Джамалдинова в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины сообщили 9 мая в Минобороны России.

Наводчик-оператор мотострелкового отделения ефрейтора Султан Джамалдинов Миобороны РФ

Уточняется, что ефрейтор действовал в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, которая вела освобождение одного из населенных пунктов от украинских нацистов.

Кроме того, отмечается, что во время продвижения по населенному пункту Джамалдинов обнаружил хорошо вооруженную группу киевских боевиков, которые заняли рубеж обороны.

«Внезапно атаковав украинских националистов, открыв прицельный огонь по противнику, ефрейтор Джамалдинов уничтожил до 15 человек живой силы. Часть националистов, спасая свои жизни, сдалась в плен российским военнослужащим», — говорится в сообщении.

Также указывается, что мужественные и решительные действия ефрейтора позволили российским подразделениям прорвать оборону радикалов и вытеснить их с занимаемых позиций.

«По итогам боестолкновения, боевики были вынуждены отступить, покинув населенный пункт», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях ефрейтора Алексея Йулдошева в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.