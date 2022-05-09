Калуга, , 14:22 — REGNUM Более 98 тыс. человек приняли участие в «акции «Бессмертный полк» в Калуге 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Акция «Бессмертный полк» в Калуге 9 мая 2022 года ИА REGNUM

В праздничной колонне калужан, возглавляемой знаменной группой, шли ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций, духовенства, предприятий и учреждений, студенты и школьники, которые вышли на центральную улицу города, для того чтобы почтить память своих родных и близких фронтовиков. Вместе с жителями областного центра в шествии принял участие губернатор области Владислав Шапша. На площади Победы состоялся митинг, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Его участники почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

«Для россиян нет праздника дороже и важнее. Мы помним, какой ценой нам далась эта Победа. Мы помним о десятках миллионов погибших солдат и мирных граждан. Четыре года длилась эта война, два из них бои велись на территории Калужской области. Более 400 тысяч человек погибло, освобождая и защищая нашу землю. Можно ли это забыть? Оказывается, можно, если переписать книги, ходить с факелами по городам и сносить памятники солдатам. Сегодня наши солдаты и офицеры, взяв оружие, защищают нас от поднимающего голову нацизма. Мы победили в Великой Отечественной войне, победим и сейчас!», — отметил Владислав Шапша.

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