Калуга, 9 мая 2022, 14:22 — REGNUM Более 98 тыс. человек приняли участие в «акции «Бессмертный полк» в Калуге 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В праздничной колонне калужан, возглавляемой знаменной группой, шли ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций, духовенства, предприятий и учреждений, студенты и школьники, которые вышли на центральную улицу города, для того чтобы почтить память своих родных и близких фронтовиков. Вместе с жителями областного центра в шествии принял участие губернатор области Владислав Шапша. На площади Победы состоялся митинг, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Его участники почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.
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