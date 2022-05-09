Владимир, , 14:16 — REGNUM Около 27 тысяч человек приняли участие в традиционной акции «Бессмертный полк» во Владимире 9 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Бессмертный полк» во Владимире Пресс-служба правительства Владимирской области

В рядах участников «Бессмертного полка» прошли ветераны Великой Отечественной войны Владимир Коробчевский, Борис Павлов и Михаил Волосников. Также участниками акции стали жители Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувшие родную землю.

«День Победы — это постоянно щемящая боль от понимания того, насколько велика цена, которую заплатил советский народ за свободу и независимость нашей страны, за спокойную жизнь в Европе и во всём мире. Сегодня со мной — портрет моего героя, моего деда Михаила Алексеевича Володина. На войну он был призван в 1941 году, обеспечивал связь между фронтом и штабом, дошёл до Кёнигсберга. Был ранен и с осколком в ноге проходил всю жизнь. В послевоенное время восстанавливал несколько колхозов. Дорожить памятью о подвиге наших предков — священный долг и задача не одного поколения», — сказал врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Глава региона подчеркнул, что сегодня Россия ведёт борьбу с теми, кто предал память.

«С тем сбродом, который собрался на Украине с националистическими настроениями и пытается взять реванш за победу советского народа. Наша задача — снова объединившись, отстоять достоинство наших героических предков, восстановить мир», — сказал Авдеев.