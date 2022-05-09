Рязань, 9 мая 2022, 14:20 — REGNUM Мероприятия, посвящённые 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались 9 мая в Рязани с митинга и церемонии возложения Гирлянды памяти и цветов к Вечному огню на площади Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
От площади Победы до площади Ленина праздничным маршем прошли военнослужащие Рязанского гарнизона, курсанты-десантники, сотрудники полиции, МЧС, службы судебных приставов, учащиеся кадетских классов и участники всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
В парках Рязани для горожан концертные программы, ежегодный фестиваль «Мы помним песни Победы», показы советских фильмов.