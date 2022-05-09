Киров, , 14:13 — REGNUM В Кирове в памятном шествии «Бессмертный полк», посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие около 11 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Бессмертный полк в Кирове пресс-служба правительства Кировской области

После парада Победы участники акции собрались на Театральной площади. Жители и гости города почтили память павших минутой молчания. Затем колонны «Бессмертного полка» проследовали к Вечному огню.

ИА REGNUM напоминает, в годы войны на фронт отправились около 600 тыс. жителей Кировской области. В Кирове были развернуты предприятия, где производились оружие, военное снаряжения, боеприпасы, авиационное оборудование.