Нижний Новгород, 9 мая 2022, 14:09 — REGNUM Тысячи участников «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде прошли по улицам города. Почтить память своих родных и отдать дань уважения всем участникам Великой Отечественной войны не помешал даже дождь. Об этом написали нижегородские СМИ 9 мая.
По данным организаторов, построение колонн было с 8 до 10 утра у Нижегородской ярмарки.
«Люди стояли под дождем и с нетерпением ждали начала мероприятия. Пасмурная погода и осадки не помешали им почтить память погибших в Великой Отечественной войне и выразить им благодарность за их подвиг», — пишет портала «Pro город».
Участники «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде прошли по маршруту улица Советская — Канавинский мост — Нижневолжская набережная — Парк Победы, где по окончании шествия проходит праздничная программа.