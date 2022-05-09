Нижний Новгород, 9 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Тысячи участников «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде прошли по улицам города. Почтить память своих родных и отдать дань уважения всем участникам Великой Отечественной войны не помешал даже дождь. Об этом написали нижегородские СМИ 9 мая.

Polkrf.ru Бессмертный полк в Нижнем Новгороде

По данным организаторов, построение колонн было с 8 до 10 утра у Нижегородской ярмарки.

«Люди стояли под дождем и с нетерпением ждали начала мероприятия. Пасмурная погода и осадки не помешали им почтить память погибших в Великой Отечественной войне и выразить им благодарность за их подвиг», — пишет портала «Pro город».

Участники «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде прошли по маршруту улица Советская — Канавинский мост — Нижневолжская набережная — Парк Победы, где по окончании шествия проходит праздничная программа.