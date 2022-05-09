Ульяновск, , 14:08 — REGNUM В Ульяновской области продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, а суточное количество выздоравливающих остаётся примерно на одном уровне. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие обновлённые сведения приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 9 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 202 119 случаев заражения коронавирусом, в том числе 7 и 8 мая подтверждено 38 и 36 случаев инфицирования.

Выздоровели 196 195 человека, из них 8 мая переболели ковидом 78 пациентов (6 и 7 мая выписаны соответственно 87 и 83 человека). Доля вылечившихся составляет в Ульяновской области 97,1%.

Госпитализированы в ковидные стационары ещё девять пациентов. Напомним, что за последний месяц, с 9 апреля по 9 мая, больше всего за сутки госпитализированы 39 пациентов с коронавирусом.

Жертв пандемии становится больше. В Ульяновской области умер ещё один ковидный больной, всего скончались 4656 человек.