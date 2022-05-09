Москва, , 14:07 — REGNUM О героических действиях ефрейтора Алексея Йулдошева в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины рассказали 9 мая в Минобороны России.

Ефрейтор Алексей Йулдошев Минобороны РФ

Отмечается, что ефрейтор охранял один из отбитых у украинских нацистов аэродромов и в ночное время обнаружил подход крупных сил врага, о чем доложил руководству и открыл по наступающим радикалам огонь.

Также указывается, что киевские боевики во время наступления применили газ общераздражающего действия и обстреляли блокпост, где находился Йулдошев, из гранатометов. При этом, несмотря на многократно превосходящие силы, враг столкнулся с упорным сопротивлением группы десантников, в составе которой действовал ефрейтор.

«Прицельным огнем Алексей уничтожал наступающих националистов. Удерживая оборону, ефрейтор Йулдошев уничтожил гранатометчика, а также значительное количество боевиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что после потери большого числа живой силы украинские нацисты предприняли отчаянную попытку подобраться к позициям группы ефрейтора, чтобы забросать их позиции осколочными гранатами, однако российские десантники уничтожили врага на подступах к блокпосту прицельным огнем.

«Благодаря мужеству, героизму и отваге ефрейтора Йулдошева группе российских десантников удалось сдержать натиск наступающего противника и не допустить захвата противником аэродрома», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Гольмовский, Доломитное и Железную Балку.