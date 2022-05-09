Кемерово, , 14:07 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка» прошло во всех муниципальных образованиях Кемеровской области. По улицам региона с портретами ветеранов прошли почти 440 тыс. кузбассовцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Бессмертный полк» в Кузбассе Правительство Кемеровской области

«Сегодня вместе с нами в строю «Бессмертного полка» наши герои — родные и близкие, те, кто защищал нашу Родину от фашизма. И мы с великим чувством гордости пройдем все вместе, помня о наших отцах и дедах, об их великом подвиге. Мы — продолжатели этих древних традиций, рядом с нами наши дети, наше будущее поколение», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Отметим, что в Кемерове к шествию присоединились 77 тыс. человек, в Новокузнецке — 72 тысячи человек, в Юрге — 15 тыс. человек.

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