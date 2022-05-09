Гатчина, Ленинградская область, 9 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк» в Ленинградской области собрала более 250 тыс. участников, сообщили 9 мая в пресс-службе областной администрации. Шествие по проспекту 25 Октября в Гатчине возглавил губернатор региона Александр Дрозденко.

lenobl.ru Бессмертный полк в Гатчине

Колонны жителей города и района пронесли портреты своих героев-фронтовиков и тружеников тыла по улицам крупнейших городов региона в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что акция в этом году проходит во всех областных центрах Ленобласти. Кроме того, в населенных пунктах у мемориалов и на воинских захоронениях были возложены цветы к памятникам, состоялись торжественные митинги, посвященные Дню Победы. Также 9 мая проходит большая концертная программа, в том числе с участием симфонического оркестра Ленобласти.

Вечером в парке им. 40-летия ВЛКСМ в городе Волхов, на площади Мира в Луге и на Центральной площади Тосно пройдет стилизованные под празднование дня Победы в 1945 году костюмированные народные гуляния, концерты, танцы под музыку военных лет.