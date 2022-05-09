9 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В День Победы над фашизмом и у памятника погибшим в борьбе с этим вселенским злом: кто мог напасть на российского посла в Польше, облив краской? Правильно: только фашисты и нацисты. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 15:44 — REGNUM Известие о нападении на российского дипломата Сергея Андреева в Польше, где его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов, спровоцировало шквал гневных комментариев. Слова «подонки», «мразоты», «животные» и «зверьё» в адрес организаторов акции были далеко не самыми ругательными. Много слов поддержки сказано в адрес российской армии и дипломатов. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные из них в социальных сетях.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они не могут вдолбить себе, что русский народ никогда, никогда не сотрёт память об этом дне, об этой войне. И никогда по своей сути не смирится с тем, что хочет Европа. Мы не так воспитаны, в нас совсем другое вложено, более глубокое. И нас сделать рабами Запада никто никогда не посмеет да и даже просто не сможет», — написала в телеграм-чате ИА REGNUM Ксения.

«Это же надо до такой степени деградировать… чтобы «забыть», кто освободил Польшу!» — возмущается Ольга.

«Не надо было освобождать этих вонючих поляков, пусть бы сдохли все от рук фашизма», — поддерживает Марина Нова.

«Сколько тысяч наших солдат положило свои жизни за освобождение поляков от фашистов?! Быстро забыли?! Можем напомнить!» — гневается Ольга Зорина.

Освобождение Польши. 1945

«Уподобляются фашистам. Позорники. А ведь их многие поколения априори были обречены погибнуть под фашистами, советские солдаты всех спасли, помогли миру очиститься от фашистской скверны. Мы помним, мы гордимся нашими героями Отечественной войны!» — заметила Ирина Маслова.

«Зря мой дедушка освободил поляков», — считает Нина.

«Надо полностью разорвать отношения с фашисткой страной», — предлагает Светлана.

«Нападение на посла приравнивается к нападению на страну, которую он представляет. Нужно жёстко отвечать и разрывать дипотношения с Польшей», — соглашается Елена.

«Выслать всех фашистов-поляков из России!» — предлагает Эльмир Султанов.

«Нажали на нацизм в Европе. Двигаемся в правильном направлении», — считает Валерий.

«Курвы. Мало потеряли во Вторую мировую? Забыли, кто их спас? 600 000 наших солдат лежат. Польша должна перестать существовать, как и недоразумение в виде хохляндии!» — считает Дмитрий.

«Люди, подумайте секунду. Когда вы говорите, что виновата Польша, то вы обвиняете всех поляков. Это неправильно. Там абсолютно разные люди. И, возможно, они не все желают таких провокаций. Может быть, всего лишь горстка хочет провокации, чтобы разжечь ненависть. Им выгодно. Простым людям это невыгодно!» — поделился мнением Евгений.

Многие обратили внимание на достойное поведение посла в ходе безобразия.

«Молодец мужик. Продолжил стоять как ни в чем не бывало! Даже не подумал побежать в ту же машину и прочее», — поделилась наблюдением Елена.

«Наш посол — красава! И унизили твари только себя», — считает Злата

Сергей Андреев Посольство России в Польше

«Молодец посол. Держится достойно. Ничего, всем фашистам придётся ответить, воздастся за всё», — соглашается Татьяна Владимирова.

«Ведёт себя спокойно, достойно, дипломатично, в отличие от бешеных неадекватов», — поддерживает Игорь Рогатин.

«Мужик с большой буквы! Уважение! Мы — сила, и пусть нас боятся, если не хотят понять», — отметил Семен Блокин.

«Выдержка, конечно, у этого человека феноменальная, любой другой уже на рукоприкладство, наверное, перешёл бы», — считает Максим.

«Нашему послу за стойкость перед мразями дать медаль за отвагу! Наш дух не сломить! А мелкие бандерлоги пусть тявкают, их судьба такая…» — считает Андрей.

«Достоин Героя России, наш посол Сергей Андреев!» — считает Дмитрий.

«Такие кадры здорово иллюстрируют, что Путин прав. Посол молодец, стойкий мужик», — отметил Иван Афанасьев.

«Курвы так благодарят советских солдат, которые потушили печи в Освенциме», — напоминает Дмитрий Яковлев.

«Придется и поляков денацифицировать!» — заметила Татьяна.

«Слава России, слава воинам и дипломатам России!» — написал Евгений Бедарев.

«Пусть это будет единственной и самой безобидной провокацией сегодня! А нашим военным пожелаем в этот великий день не посрамить подвига их отцов и дедов! Работайте, братья! Сила в правде!» — напутствовала Марина Егорова.

Как сообщало ИА REGNUM, российского посла в Польше Сергея Андреева облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

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