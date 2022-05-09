Самара, , 14:04 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров возложил цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы в память о героях, защищавших Родину в годы Великой Отечественной Войны. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Цветы у Вечного Огня Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Спустя 77 лет после Великой Победы наша держава вновь противостоит нацизму, под санкционным давлением, в условиях беспрецедентной информационной войны и разгула русофобии защищает национальные интересы, свободу, суверенитет и целостность России. Уверен, мы не только отстоим священную память о бессмертном подвиге народа, но и сделаем нашу Родину сильнее», — приводит пресс-служба слова Азарова.

После возложения цветов прозвучал гимн России и десятикратный ружейный залп.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре продолжаются торжественные мероприятия, посвященные празднованию 77-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Они завершатся концертом, фейерверком и артиллеристским салютом.