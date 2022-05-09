Воронеж, 9 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Около 47 тысяч человек стали участниками акции «Бессмертный полк» в Воронеже, сообщили в пресс-службе администрации города. Впервые с 2019 года памятную акцию провели в обычном, очном формате.

Емельянова Зоя ИА REGNUM «Бессмертный полк»

Колонна «Бессмертного полка» прошла от главного корпуса госуниверситета, по площади Ленина, а затем по улице Кирова. Поток «Бессмертного полка» не смог остановить даже дождь — тысячи воронежцев несли в руках портреты родных фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же, 9 мая, на центральной площади Воронежа состоялся военный парад. Завершит День Победы в Воронеже традиционный салют.