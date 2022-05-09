Сеул, , 14:00 — REGNUM Глобальные продажи телевизоров в 2022 году упадут до минимальных показателей за последние 12 лет. Об этом сообщает BusinessKorea со ссылкой на прогноз исследовательской компании Omdia.

Реклама OLED-телевизоров LG Sinchen.Lin

По оценкам Omdia, в 2022 году во всём мире будет продано около 211,6 млн телевизоров. Этот показатель станет самым низким с 2010 года. В сравнении с 2021 годом поставки снизятся на 1,9 млн единиц.

На фоне падения поставок телевизоров с жидкокристаллическими экранами в Omdia ожидают роста спроса на телевизоры с дисплеями на органических светодиодах (OLED). По прогнозу экспертов, поставки таких телевизоров в 2022 году вырастут на 23% в сравнении с 2021 годом.

Прогноз Omdia основывается на сокращении заказов производителей телевизоров. В конце марта заказы на комплектующие сократили южнокорейские компании Samsung Electronics и LG Electronics. Ожидается, что во втором квартале 2022 года этому примеру последуют и китайские производители.

Читайте ранее в этом сюжете: Представлен первый отечественный OLED-микродисплей