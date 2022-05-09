Курган, , 14:00 — REGNUM Курган отметил 77-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне торжественным парадом на главной площади города. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Парад Победы. Курган. 2022 год Оперативный штаб Курганской области

Главными гостями праздника по традиции стали ветераны. Губернатор Вадим Шумков поздравил лично каждого из них.

Парад Победы. Курган. 2022 год. Оперативный штаб Курганской области

Флаги Российской Федерации, Курганской области и Знамя Победы курсанты Курганского пограничного института ФСБ России на центральную площадь города вынесли под музыку Александрова к песне «Священная война».

Парад Победы. Курган. 2022 год. Оперативный штаб Курганской области

В строю прошли парадные расчёты офицеров и курсантов Курганского погранинститута, но и УМВД, МЧС, УФСИН, службы судебных приставов, кадетов. Их сменил парад военной техники.

«Братья и сёстры мои. Я обращаюсь к вам. Умирая за вас в заснеженных полях под Москвой и Сталинградом, погибая за освобождение мира, не имея порой ни единого шанса уцелеть, предки наши верили, что жертвуют нам самое главное, что могут. Саму жизнь. Жизнь, которую вы вольны потратить на то, чтобы стать сильными и свободными. На то, чтобы вы жили так, чтобы им за вас не было стыдно», — обозначил в своём выступлении смысл празднования Победы губернатор Курганской области Вадим Шумков.