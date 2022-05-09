Элиста, , 13:56 — REGNUM Более 24 тыс. жителей Калмыкии в День Победы с портретами своих встали в строй «Бессмертного полка». Около 14 тыс. человек стали участниками шествия в Элисте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 9 мая.

«Бессмертный полк» в Калмыкии пресс-служба главы Калмыкии

«Бессмертный полк» в Элисте пресс-служба главы Калмыкии

«Бессмертный полк» в Элисте пресс-служба главы Калмыкии

«Бессмертный полк» в Элисте пресс-служба главы Калмыкии

Акция объединила людей разных возрастов, представителей общественных организаций, школьников, студентов. Все они почтили память павших в годы войны красноармейцев и желают здоровья фронтовикам, которые встречают День Победы сегодня.

Стоит отметить, что в 2019 году в «Бессмертном полку» в Калмыкии приняли участие около 20 тыс. человек.