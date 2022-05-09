Кемерово, 9 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Кемерове сегодня, 9 мая, было показано, как будет выглядеть мемориал героям-сибирякам. Первая очередь мемориального комплекса имени Николая Масалова — центральная аллея с памятником воину-освободителю — будет готова осенью 2022 года. Об этом ИА REGNUMсообщили в правительстве региона.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Воин-освободитель

«Долгие 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Мы дошли до Берлина, спасли Европу от фашизма, поэтому в центре Берлина в Трептов-парке стоит памятник русскому воину, воину-освободителю, который держит в руках меч, опущенный вниз. Под его сапогами разрубленный фашистский крест — символ нацизма, а на руках, прижавшись к нему, как к самому родному человеку, — маленькая девочка-немка, которую он спас, — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Мы потеряли миллионы людей в этой войне, заплатили за Великую Победу кровью, и мы никогда этого не забудем. Мемориальный комплекс, который будет установлен в Кемерове, важен для сохранения этой исторической памяти для будущих поколений».

Военно-исторический комплекс в Кемерове будет включать точную копию памятника «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке.