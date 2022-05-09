Москва, , 13:52 — REGNUM Размещение утром 9 мая на ресурсе «Лента. ру» более десятка материалов с критикой с позиций киевского режима спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины и начавшего ее президента России Владимира Путина прокомментировал 9 мая автор телеграм-канала «БП online».

«В таких историях, девочки, вот что интересно. Почему двое решают, что они вправе… (испортить — ред.) работу, которую до них вёл весь коллектив», — говорится в сообщении.

Также автор отмечает, что те, кто это сделал, не завели себе телеграм-канал, который могли бы сделать популярным и писать в нем все, что им заблагорассудится.

Кроме того, он добавил, что за эту выходку попадет не тем, кто ее сделал и потом широко об этом раструбил.

«Героически весьма, да», — заключается в сообщении.

Отметим, ранее на указанном ресурсе появилось более десяти материалов, в котором высказывалась критика с позиций Киева спецоперации ВС сил РФ по денацификации Украины и российского руководства, а также было написано, что за это отвечают руководители отделов двух отделов названного портала и предлагалось их сохранить, пока таковые не были удалены.