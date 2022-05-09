Ижевск, , 13:49 — REGNUM В шествии «Бессмертный полк», которое прошло по улицам Ижевска, приняли участие около 50 тыс. человек. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем telegram-канале.

Бессмертный полк в Ижевске пресс-служба правительства Удмуртии

Практически во всех населенных пунктах республики состоялись памятные шествия, в целом около 87 тыс. жителей Удмуртии пронесли портреты своих героев по улицам городов и сел региона.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 и 2021 году акция «Бессмертный полк» проходила в формате онлайн из-за пандемии коронавируса. В 2019 году по всей республике в шествиях приняли участие около 35 тыс. человек.