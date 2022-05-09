Нижний Новгород, 9 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В День Победы по метро Нижнего Новгорода ходит тематический состав. Пассажиры могут увидеть фотографии и информацию о горьковских предприятиях, которые производили вооружение и военную технику во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе МП «Нижегородское метро» 9 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Поезд Победы ходит по Автозаводской линии.

«Головные вагоны состава украсят георгиевскими лентами. Внутри пассажиры увидят фотографии и информацию о горьковских предприятиях, которые производили вооружение и военную технику в период Великой Отечественной войны, а также детские рисунки на тему Дня Победы», — уточнил портал «В городе N».

Также 9 мая в метро проходит акция «Георгиевская ленточка». На станциях «Горьковская», «Московская» и «Парк Культуры» сотрудники раздают нижегородцам символы праздника.