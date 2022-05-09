Донецк, , 13:48 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку 8 мин. Об этом 9 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:45 — н.п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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