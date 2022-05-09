Волгоград, 9 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Около 1 800 человек под звуки сводного военного оркестра прошли пешими расчётами по главной площади города-героя Волгограда 9 мая. Почётными гостями стали 84 представителя поколения Победителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Военный парад в Волгограде 9 мая 2022 года

На площади Павших Борцов маршировали военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, полицейские, спасатели, сотрудники УФСИН России, казаки, воспитанники Волгоградского казачьего кадетского корпуса, юнармейцы, воспитанники ДОСААФ и Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Н. Д. Сергеева, ученики кадетских школ и классов региона. Часть личного состава прошла в гимнастёрках и обмундировании времён Великой Отечественной войны. Поддержали шествие механизированная колонна из 31 единицы современной и исторической техники, а также авиация.

С трибун за парадом наблюдали почётные гости — фронтовики, труженики тыла, дети военного Сталинграда.