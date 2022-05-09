Уфа, 9 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. «Бессмертный полк» — прежде всего это уважение к нашим предкам, благодарность тем, кто одержал Великую Победу, подарил нам будущее. Об этом 9 мая сообщил глава региона Радий Хабиров во время торжественного шествия «Бессмертного полка» в Уфе.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM «Бессмертный полк»

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Он также отметил, что «Бессмертный полк» это ещё и возможность всем выйти на улицы и в хорошем едином порыве сказать: «мы — вместе, мы — одна большая семья, одна большая страна, одна большая республика».

Хабиров сообщил, что это способ солидарности и единения.

Глава региона напомнил, что в Башкирии «Бессмертный полк» проходит в каждом муниципалитете, даже в маленьких сёлах.

«Мы — благодарные потомки. И прекрасно понимаем, что сделали наши предки. Поэтому в условиях, когда нашу Победу у нас пытаются отобрать или исказить, такие мероприятия — это ещё и способ защитить историческую правду», — подчеркнул глава региона.

Он заявил, что сегодняшний День Победы является особым праздником.

«Мы видим, что происходит на Украине. Какая безумная атака идёт на нашу страну со всего мира, какое информационное, экономическое давление. И мы сейчас остро ощущаем, что такое Победа и как тяжело она далась. Поэтому День Победы мы встречаем с особым чувством. И сегодня этот праздник становится для всех нас гораздо ближе и важнее», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в День Победы в Уфе по проспекту Октября прошли более 170 тысяч человек с фотографиями своих родственников — участников и ветеранов Великой Отечественной войны.