Москва, , 13:44 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин после парада на Красной площади в Москве в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной — «Воха»). Об этом 9 мая сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«На встрече Путин вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги», — отметил Песков.

Владимир Жога погиб 5 марта во время операции по прикрытию эвакуации гражданских лиц из Волновахи.

Указом президента РФ от 6 мая командир «Спарты» удостоен звания Героя России посмертно.