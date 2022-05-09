Пенза, 9 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Пензе одну из улиц в микрорайоне Заря планируют назвать в честь погибшего от рук террористов первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. С такой инициативой выступил губернатор Олег Мельниченко.

ИА REGNUM Александр Захарченко

Глава региона предложил назвать одну из улиц в областном центре в знак дружбы с Донецкой народной республикой, в память о подвиге защитников Донбасса. С данным намерением Мельниченко вышел в Пензенскую гордуму.

ИА REGNUM напоминает, Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года во время взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

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