Кемерово, 9 мая, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Кемерове участие в шествии «Бессмертного полка» приняли 77 тысяч кемеровчан. Такие данные озвучили в мэрии города.

t. me/gazetakemerovo Шествие колонны «Бессмертного полка» в Кемерове

По официальным данным, впервые шествие колонн в Кемерове прошло 9 мая 2015 года. В 2020 году и 2021 году из-за коронавируса «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественные марши в честь Дня Победы сегодня, 9 мая, прошли в Кемерове, Новокузнецке и Юрге.