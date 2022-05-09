Донецк, , 13:41 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский, Доломитное и Железную Балку. Об этом 9 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:13 — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Гольмовский: выпущено 18 мин калибра 82 мм; ️10:23 — н.п. Новолуганское — н.п. Доломитное: выпущено 11 мин калибра 82 мм; ️10:42 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: выпущено 2 мины калибра 120 мм, 6 мин калибром 82 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы», — отмечается в сообщении.

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