Барселона, Испания, 9 мая, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Участие компаний из России в деятельности Международного газового союза (МГС, IGU) временно, до дальнейшего уведомления, приостановлено. Об этом 6 мая сообщил «Интерфакс».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что представитель оргкомитета Международного газового конгресса (МГК), который проводит МГС, рассказал «в связи с этим Корейский газовый союз, принимающий в 2022 году МГК, не может реализовать дальнейшее участие субъектов РФ в МГК-2022: ни для выступлений, ни для участия делегаций, ни для участия в выставке или спонсорстве».

При этом в МГК традиционно участвовали самые крупные газовые российские компании — «Газпром» и «НОВАТЭК», а их главы Алексей Миллер и Леонид Михельсон до этого были в числе спикеров конгресса в Корее.

Напомним, членами МГС являются 160 ассоциаций и корпораций газовой отрасли, представляющие более 95% мирового газового рынка