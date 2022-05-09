Ижевск, , 13:38 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 6 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 55 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 161 731 житель республики, сообщает региональный минздрав.

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За время пандемии в республике подтвердили 166 220 случаев заражения коронавирусом, из них 39 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 42 новых случая заражения. В числе новых носителей вируса четверо несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 13 человек старше 65 лет.

4022 человека скончались в регионе за время пандемии, накануне летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в республике не регистрировалось, за минувшие сутки скончалась 39-летняя женщина.

В течение суток госпитализированы 20 человек, накануне в больницы попали 23 жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 2686 человек, 135 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 16 человек — в тяжелом состоянии, из них пять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 6 мая в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 697 386 человек.

Второй компонент препарата получили 556 988 жителей республики, завершив процесс вакцинации полностью.