Донецк, , 13:37 — REGNUM Ровно в полночь 9 мая в ДНР на легендарной высоте Саур-Могила прошла торжественная церемония зажжения Вечного огня от частицы пламени, доставленной Народным фронтом от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

На легендарной высоте Саур-Могила прошла торжественная церемония зажжения Вечного огня Фото: пресс-служба Народного фронта

Следите за развитием событий в трансляции: «Одна на всех — мы за ценой не постоим. Посвящение Дню Победы — трансляция»

Саур-Могила — главный символ военной истории Донбасса. Здесь в 1943 сломили сопротивление фашистов советские солдаты, а в 1967 был создан величественный мемориал, куда приезжали сотни тысяч людей со всего Советского Союза. В 2014 году здесь героически сражались с нацбатальонами и победили ополченцы ДНР, но мемориал был разрушен обстрелами ВСУ. Для того, чтобы в знак возрождения Донбасса зажечь Огонь памяти, Народным фронтом и организацией «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» на Саур-Могиле был создан монументальный постамент с современной новой горелкой.

«Сохранение мест памяти — это священный долг. Все что можем, мы для этого делаем», — рассказал Владимир Ревенко, генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и представитель президентского движения, боксер Денис Лебедев зажгли Огонь памяти на Саур-Могиле от лампы, привезенной от стен Кремля.

«На Донбассе живут несгибаемые люди! Это было видно во время Великой Отечественной, видно в 2014 году, видно сейчас. Мы гордимся вами, мы с вами, и мы всегда и во всем будем вас поддерживать. Мы собрались здесь, чтобы передать частичку главного Вечного огня нашей Родины. Это наша с вами общая история, наше общее прошлое, это наши общие деды, которые плечом к плечу спасли мир от фашизма, и сегодня мы должны принять у них эстафету», — заявил Михаил Кузнецов.

«9 мая — символ стойкости и мужества нашего народа, символ объединения, то что и происходит, поэтому мы сегодня все здесь», — добавил Денис Лебедев.

В Мариуполе глава ДНР Денис Пушилин зажег Вечный огонь у памятника «Жертвам фашизма» от частицы пламени, взятой Народным Фронтом в Александровском саду в Москве. Также в День Победы общественники зажгут огни памяти от Вечного огня в Москве на мемориалах в городах Мангуш и Урзуф Донецкой народной республики и Старобельск Луганской Народной республики.