Чебоксары, , 13:36 — REGNUM В Чувашии вновь выявленное количество случаев заражения коронавирусом осталось примерно на одном уровне. Число жертв пандемии выросло. Это следует из данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 9 мая, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 78 985 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 7 и 8 мая выявлено соответственно 36 и 37 носителей SARS-CoV-2.

Вылечились 73 184 человека, доля выздоровевших в целом составляет 92,66%. Как следует из статистики, 8 мая победили болезнь 44 человека, 7 мая были выписаны в связи с выздоровлением 82 пациента.

Что касается госпитализации, то последние трое суток (6, 7 и 8 мая) в ковидные стационары каждый день направляли 20 — 24 больных.

Количество жертв пандемии продолжает расти. Всего в Чувашии от ковида скончались 4623 пациента, в том числе 8 мая умерли трое больных.