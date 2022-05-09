Воронеж, , 13:35 — REGNUM Традиционный военный парад войск Воронежского гарнизона состоялся на площади Ленина в Воронеже 9 мая, сообщили в пресс-службе администрации города. С трибун парад смотрели почётные гости — ветераны Вооруженных Сил Советского Союза и Российской Федерации, участники боевых действий разных лет, действующие защитники Родины.

Парад на площади Ленина Зоя Емельянова © ИА REGNUM

В этом году военный парад стал ещё и данью уважения воинам 20-й гвардейской общевойсковой армии и 105 смешанной авиационной дивизии, которых сегодня выполняют боевые задачи на территории проведения военной операции.

Ровно в 10:00 знаменная группа, рота почетного караула Военно-воздушной академии в составе отличников учебы и строевой подготовки, внесла на главную площадь государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Затем на площадь Ленина выехали автомобили с

Принимающим парад генерал-лейтенантом Александром Нагалиным и командующим парадом генерал-майором Владимиром Казаковым. На автомобили они совершили объезд расчетов, приветствуя участников.

С поздравлениями к воронежцам обратился губернатор Александр Гусев.

«Неистребимая сила национальной памяти объединяет сейчас нашу огромную Россию, помогает верно понимать смысл ключевых современных событий, поддерживать решение руководства государства, верить в правоту и могущество Отечества. Такое духовное завещание оставили нам предки, победившие нацизм в 1945-м. Такого ориентира придерживаются российские военнослужащие и все соотечественники, укрепляющие безопасность и авторитет Родины в 2022-м», — отметил, в частности, глава региона.

Память павших защитников Родины почтили минутой молчания.

Затем, после команды«Шагом-марш», прошли торжественным маршем парадные расчеты военнослужащих воинских частей Воронежского гарнизона, сотрудники силовых структур и ведомств, а также кадеты и юнармейцы. Завершили парад, в котором приняли участие 1586 человек, рота почетного караула Военно-воздушной академии и сводный оркестр Воронежского гарнизона.